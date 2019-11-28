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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eğlenceye gittiler, canından oldu

Eğlenceye gittiler, canından oldu

GÖZALTINA ALINA ŞAHISLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Hastane 

-VE MORGTAN DETAY GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

- İnegöl'den Bursa'ya arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden biri kadın 4 arkadaşın macerası ölümle sonuçlandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 27 yaşındaki Fas uyruklu Mudoulın B, İnegöl'de 3 arkadaşıyla birlikte Bursa'ya eğlenmeye gitti. Eğlence merkezinin ardından gittikleri araçla İnegöl'e gelirken, henüz belirlenemeyen bir sebeple Mudoulın B, seyir halinde olan arabadan düştü. Arkadaşları tarafından arabaya alınan şahıs hastaneye götürüldü. Ancak Mudoulın B'nin hastaneye gelene kadar hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet ekipleri biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. (SA-MŞ)
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