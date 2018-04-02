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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Eğlencede havaya açılan rastgele ateşle 1 kişi yaralandı

Eğlencede havaya açılan rastgele ateşle 1 kişi yaralandı

Ambulansın hastaneye gelişi

Hastane 

-Yaralının ambulanstan indirilmesi
-Hastane acilinden görüntüler

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da düzenlenen eğlencede av tüfeğiyle rastgele havaya açılan ateş sonucu 1 kişi bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay, merkeze bağlı Süleymanhacı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde düzenlenen eğlencede av tüfeğiyle havaya ateş edilmesi sonucu 16 yaşındaki M.D. ayağından yaralandı. Ayağına isabet eden saçmalarla yaralanan M. D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olaydan sonra havaya rastgele ateş eden T.T.’yi gözaltına alırken, av tüfeğine de el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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