- Eğlence sonu cinayete: 2 tutuklama İzle



- Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarımla uğraşan genci, eğlence sonu öldürdükleri belirlenen çift tutuklandı. Tutuklanan çiftin genci öldürdükten sonra cesedi bir ormanlık bir alana attığı ve daha sonra kaçtıkları Manisa’da 3 gün boyunca bir eğlence mekanında sahne aldığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca’nın Mavikent Mahallesinde 6 Aralık gecesi kaybolan ve yakınları tarafından 7 Aralık Cuma günü jandarmaya kaybolduğu bildirilen 30 yaşındaki İsa İley’in kaybalması üzerine jandarma çalışma başlattı. Kumluca Mavikent Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İley'in en son görüldüğü yerler konusunda güvenlik kameralarını inceledi. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, İley'in aracını Denizli'de terk edilmiş halde buldu. Araştırmalar kapsamında bir eğlence mekanında beraber çalışan şüpheli karı koca F.Ö. ve C.Ö'ye ulaşan ekipler, zanlıları Denizli’de gözaltına alarak Antalya'ya getirdi. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, çalıştıkları eğlence mekanında tanıştıkları İsa İley'i evlerine götürdüklerini ve alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını söyledikleri öğrenildi. Başına sert bir cisimle vurdukları İley'in parası ve otomobilini aldıklarını belirten zanlıların, cesedi ise bölgedeki ormanlık alana gömdüklerini anlattıkları bildirildi.

İfadeler doğrultusunda ekipleri 3 gün boyunca Finike, Elmalı Yolu üzerinde Akut Ekipleri ve özel eğitimli köpeklerle birlikte arama yaptı. Ekipler dün öğle saatlerinde Elmalı İlçesi İlla Mahallesi Özdemir Barajı kıyısında İley’in cesedine ulaştı. Cinayeti para otomobil ve para için işlemişler Şüpheli şahısların ifadesine göre, İsa İley ile tanıştıktan sonra takibe aldıklarını, amaçlarının kullanmadığı 87 model otomobili gasp edip, parçalayıp satmak olduğunu söylediler. Şüpheliler, İsa İley’in evine gittiklerini, burada yemek yiyip alkol aldıktan sonra, başına sert bir cisim ile vurduklarını ve daha sonra otomobili düz kontak yaparak çalıştırdıklarını ve İley’i bu otomobilin bağajına koyup ayrıldıklarını anlattılar. Cesedi yol kenarına bıraktıktan sonra 3 gün şarkılı program yapmışlar C.Ö ve eşi F.Ö. otomobille Finike’de kaldıkları otele giderek şahsi eşyalarını alarak yeniden otomobile bindiklerini, Finike çıkışındaki bir petrolden yakıt aldıklarını, öldüğünü tahmin ettikleri İsa İley’in cesedini Elmalı İlçesi çıkışındaki İlla Mahallesi Özdemir Barajının kıyısına bıraktıklarını, bu noktadan sonra tanınmamak için aracın plakasını ve jant kapaklarını söktüklerini, otomobili Denizli Otobüs terminalinin yakınlarında bırakarak otobüsle Manisa Alaşehir’e gittiklerini, burada 3 gün yine müzikli bir restorantta program yatıklarını burada istihbarat ekiplerinin kendilerini takip ettiğini anlayıp tekrar geri dönüp Denizli’de bir aparta yerleştiklerini, bu apartta Jandarma Ekiplerine yakalandıklarını itiraf ettiler. Mavikent jandarma Ekipleri tarafından 6 Aralık gecesi İsa İley’in evinde boğuşmaların yaşandığını, eşyaların dağınık olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların itiraflarından otomobilin kontağının bulunamadığını, kontağı bulmak için evdeki eşyaların dağınık olduğu belirlendi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan F.Ö. ve C.Ö. Kumluca Adliyesine sevk edildi. Gece geç saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RS-SÇ)

