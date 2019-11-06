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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eğlence merkezleri denetlendi - MALATYA Video

Eğlence merkezleri denetlendi - MALATYA Video

- Polis ekiplerinin eğlence merkezlerinin olduğu caddede yürümesi - Polis ekiplerinin eğlence merkezlerine girmesi Malatya 'da eğlence merkezleri denetlendiMALATYA (AA) - Malatya 'da yapılan asayiş uygulamasında eğlence merkezleri denetlendi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 10 ekip, 38 personel ile birlikte, Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden 4, Battalgazi Belediyesi Ruhsat Müdürlüğünden 2, Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 2 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 personelin katılımıyla Cezmi Kartay ile Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan umuma açık eğlence yerlerini denetledi.Yaklaşık 17 eğlence yerini denetleyen ekipler, 320 kişinin kimlik sorgusunu yaparak, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişiye işlem yaptı.Denetimde, 4 eğlence yerinde tütün mamülleri tüketildiği tespit edilerek, yasal işlem yapılırken, 3 eğlence merkezinde ise toplam 14 çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş kayıtlarının olmadığı belirlendi ve ilgili kuruma gönderilmek üzere işlem yapıldı.Ayrıca alkol sunumu yapıldığı belirlenen 2 kafeyle ilgili işlem gerçekleştirildi.
Bir iş yerinde ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eğlence Merkezi Pompalı Tüfek Trol 

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