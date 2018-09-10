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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Eğlence merkezinin güvenlik müdürünün öldürülmesi: 9 gözaltı - ANTALYA

Eğlence merkezinin güvenlik müdürünün öldürülmesi: 9 gözaltı - ANTALYA

- Polislerin güvenlik önlemi alma görüntüsü - Zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılması - Zanlıların bindirildiği aracın hareket etmesi Antalya 'daki cinayet - Eğlence merkezinin güvenlik müdürünün av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da eğlence merkezinin güvenlik müdürünün av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 9 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu'nun (39) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.Çopuroğlu'nu sopayla darbettiği öne sürülen O.C. ve av tüfeğiyle ateş açtığı iddia edilen C.T. ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen H.E, H.S, S.U, A.K, Y.T, B.Ş, ve B.Y. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Muratpaşa ilçesinde 8 Eylül'de eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu, av tüfeğiyle öldürülmüştü.

Güvenlik Müdürü Güvenlik Önlemi Eğlence Merkezi Cinayet 

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