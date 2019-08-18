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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Eğlence merkezinde silahlar konuştu: 3 yaralı

Eğlence merkezinde silahlar konuştu: 3 yaralı

Olay yeri sokakta mermi kovanları boş şişeler

Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Arbede Emniyet Müdürlüğü Mermi 

-Olay yeri inceleme çalışma
-Sokaktan çeşitli detaylar
-silahın bulunması
-detaylar

( ANTALYA )- Olay yerinde 40 mermi kovanı bulundu, 8 kişi gözaltına alındı ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesindeki ünlü diskolar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili biri çöplükte 3 silah ele geçirirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Olay sabaha karşı 04:45 sıralarında Kemer’deki 3 büyük diskonun ve çeşitli eğlence yerlerinin bulunduğu Deniz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan gruplara mensup kişiler arasında arbede çıktı. Arbedenin kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar çekildi. En az 3 silahın kullanıldığı kullanıldığı öğrenilen kavga sokağa taşarken olayda H. A. ayağından, A.T. Başından, Z. Ş. ise bacağına ve ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerinde 40’ın üzerinde kovan, biri çöplüğe atılmış 3 adet tabanca ele geçirilirken, olay yeri inceleme ekibinin gelmesinden önce tespit edilen boş mermi kovanları çevrede bulunan boş meşrubat şişeleriyle işaretlendi. Polis olayla ilgili olarak Y. K., F. Ş., H.A. E. C., Z. Ş., B. C., H. K., B. C’ yi gözaltına aldı. Olaya karışan kişilerin kullandığı otomobillerde inceleme yapılarak emniyet müdürlüğü parkına çektirildi.? Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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