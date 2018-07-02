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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Eğlence mekanını kana bulayan zanlılar adliyeye çıkarıldı

Eğlence mekanını kana bulayan zanlılar adliyeye çıkarıldı

Adliye önünde güvenlik önlemi alan polisler

Eğlence Mekanı Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Saldırı 

-Zanlıların adliyeye getirilişi
-Arşiv görüntüler

( MUĞLA )-Zanlılar adliyeye çıkarılırken güvenlik önlemi alındı MUĞLA

- Bodrum’da 22 Haziran gecesi bir eğlence mekanını önünde 2 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan şahıslar yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Gümbet mahallesinde bulunan bir eğlence mekanı önünde 2 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan 5 şahıs Bodrum adliyesine sevk edildi. Adliye etrafında kuş uçurtmayan Bodrum Kom gurup amirliği adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. 25 polis adliyenin etrafını kuşattı. Çelik yeleklerle adliyeye getirilen M.Ç, K.S.Ç, H.A, C.E. ve T.O isimli 5 şahıs hakim 10 günlük gözaltı süresinin ardından halim karşısına çıkarıldı. Bodrum KOM Grup amirliğinden edinilen bilgiye göre olayda kullanıldığı değerlendirilen 4 adet silahın ele geçirildiği ve şüphelilerin organize olarak hareket ettikleri öğrenildi. Eğlence mekanını kana bulamışlardı 10 gün önce Gümbet mahallesinde bulunan bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırı meydana gelmişti. 4 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda Ali Ekber Sürensoy ve Şarkıcı Hacer Tülin hayatını kaybetmiş, kapı önünde bulunan 4 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından polis ekipleri 4 kişiyi Manisa’da kıs kıvrak yakalayarak Bodrum İlçe Emiyet Müdürlüğüne getirmişlerdi.
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