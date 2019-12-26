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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eğlence mekanındaki silahlı saldırıda 2 kişinin öldürülmesi davası - MUĞLA

Eğlence mekanındaki silahlı saldırıda 2 kişinin öldürülmesi davası - MUĞLA

- Sanıkların adliyeye getirilmesi - Tutuklu aracının gelişi - Sanıklardan görüntüler Muğla 'da eğlence mekanındaki cinayet davası - Bodrum'da 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 6 sanık hakim karşısına çıktıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı.Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Çeçen, Hasan Aydinç, Kadir Samed Çakmak, Cevat Erden, Turgay Olçay, tutuksuz sanık Fatma Karakoyun, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Çakmak ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, yaşanan olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.Olay gecesi aldığı alkol ve ilaç nedeniyle hiçbir şey hatırlamadığını savunan Çakmak, şunları kaydetti:"Olay yerinde hiç kimseye ateş etmedim. Alkol sebebiyle kimin kime ateş ettiğini de tam olarak göremedim. Ben aynı gün psikolojik nedenlerle ilaç almıştım, üzerine de alkol alınca ağır derecede akıl ve şuur kaybına uğradığımı sonradan fark ettim. Olay sonra ortaya çıkan silahların ne şekilde temin edildiğini, ne nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Öldürülen Ali Ekber Sürensoy ve Hacer Tülü'ye ateş etmedim. Böyle bir plan olduğunu duysaydım, kesinlikle Bodrum'a ve olayın olduğu yere gitmezdim."Çakmak, saldırıyla ilgisinin olmadığını, olayın nasıl gerçekleştiğini iddianameyi okuduğunda öğrendiğini iddia etti.Öldürülen Hacer Tülü'nün ağabeyi müşteki Ozan Tülü de sanıklardan şikayetçi olduğunu, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini belirtti.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.Bodrum ilçesinde bir gece kulübüne 21 Haziran 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda, şarkıcı ve menajer Hacer Tülü ile bir eğlenme mekanı işletmecisi Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.Saldırıyla ilgili gözaltına alınan Mustafa Çeçen, Hasan Aydinç, Kadir Samed Çakmak, Cevat Erden, Turgay Olçay tutuklanmış, Fatma Karakoyun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Kontrol Gece Kulübü Eğlence Mekanı Silahlı Saldırı Tutuklu Sanık 

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