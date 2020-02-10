- Eğlence mekanında çalışanlarını döven patrona hapis istemi



- Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında 4’ü işletme çalışanı 5 kişiye darp uyguladığı gerekçesiyle şüpheli Şahin Şeker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Şeker’in ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul Beşiktaş’ta Dorock XL isimli bir eğlence mekanında 12 Nisan 2019’da 4’ü işletme çalışanı 5 kişiye darp uyguladığı iddia edilen eğlence mekanının mülk sahibi Şahin Şeker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede çalışanlarına darp uyguladığı iddia edilen Şahin Şeker ‘şüpheli’, 4’ü çalışan 5 kişi ise ‘müşteki’ olarak yer aldı. Şüpheli Şeker’in savcılığa verdiği ifadesinde işletmenin mülk sahibi olduğu, oğlu Doğan Şeker ve Münir Atemer’in işlettiğini ve kendilerinden aylık kira aldığını belirterek, “İşlerin nasıl gittiğini görmek için zaman zaman söz konusu mekana giderim. Olay günü de 20.00 sularında gittim. Girişte karşılamada bulunan Gaye Akıl isimli çalışan ile adını bilmediğim çalışan (Enver Doygun) kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben kendilerine, ‘Müşteri velinimettir, kapı açıldığı zaman ayağa kalkılır. Ben çocukluktan beri esnaflık yapıyorum. Müşterilere karşı saygılı olacaksınız ve görevinizi yapacaksınız’ dedim. Ancak bu şahsılar umursamadılar” dedi.

“Gaye’ye vurduğum anları hatırlamıyorum” Daha sonra üst kattaki konser alanına gittiğini belirten Şeker, “Sonrasında ben ayağa kalkacaksınız lafını kendimi söylenmiş olarak düşüneceklerini düşünüp, tekrardan Gaye Akıl ve yanındaki adamın olduğu alana geri döndüm. Gaye ve yanındaki şahıs arkası dönük şekilde durduğundan benim geldiğimi görmedi. Küfür ettiğini duydum ve teyit etmek için ne diyorsun dedim. Gaye ise, ‘Kendi aramızda konuşuyoruz’ şeklinde cevap verdi. Ben de tansiyon ve şeker hastasıyım. Sakinleştirici alıyorum. Bunları da etkisi ile bir anda öfkelendim ve Gaye’nin yanındaki çocuğa tokat attım ve sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye’ye vurduğum anları hatırlamıyorum. Görüntülerde bu şekilde olduğunu gördüm” diye konuştu.

“Maddi ve manevi olarak zarara uğradım” Şüpheli Şeker, olaydan sonra Gaye ile Enver’in dışarı çıktığını belirterek, “Dışarda Mustafa Demir ile karşılaştım. Yine görüntülerde Mustafa’ya vurmuşum ancak onu da hatırlamıyorum. Sonrasında üst kata konser alanına çıktım. Kasada oturan biri vardı. ‘Kendisine sen nereden geldin’ dedim. Cevap vermedi. Tekrarladım ‘karşıdan geldim’ dedi.

Ben bu kişinin polislikten açığa alınan bir kişi olduğunu duyuyordum. Teyit etmek amaçlı bu soruyu sorduğumda doğru söylememesi üzerine sinirlendim. ‘Bana neden yalan söylüyorsun? Sana basit bir soru soruyorum’ dedim. Yine hatırlamıyorum ancak kendisine de vurmuşum. Sonrasında aşağıya indim ve tek başıma sakinleşmek için bir yer buldum. Olay anında mekanda olan Münir’in mekanı terk ettiğini duydum ve sonrasında hep birlikte karakola gittiklerini öğrendim. Özcan isimli şahsı kesinlikle olay günü silahla tehdit etmedim. Bu şahsı tanımıyorum ve kendisine vurduğumu hatırlamıyorum. Olay anında üzerimde herhangi bir silah yoktu. Olay anında ilaçlarımın ve hastalığın etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kameralarda görünen gerçekleştirdiğim eylemleri hatırlamıyorum. Ben mağdurlarla irtibat kurdum. Arayı düzeltmek amaçlı bir iletişime girdim ancak benden toplamda 3 Milyon 500 bin lira gibi bir para istiyorlar. Üzgünüm, pişmanım. Bu olaydan sonra işletme kapanmış durumdadır. Ben de bu olay nedeniyle maddi ve manevi olarak zarar uğradım” dedi.

Dosya kapsamında yer alan müşteki beyanları, şüpheli savunması, Adli Tıp Raporu, CD izleme, eşgal tespit tutanağı ve deliller kapsamında şüpheli Şeker’in Gaye Akıl, Enver Doygun, Özgür Aktaş, Cihan Pütrü ve Mustafa Demir’e karşı ayrı ayrı 4 kez ‘basit yaralama’ suçlarını, müştekiler Gaye Akıl ve Enver Doygun’a karşı alenen ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarını, Mustafa Demir’e karşı işe ‘hakaret’ suçunu işlediğini yönünde kamu davası açılmasına yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi. Şüpheliye yöneltilen suçların uzlaşmaya tabi suçlardan olduğunun belirtildiği iddianamede, dosyanın uzlaştırma büroya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaştırma sağlanamadığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Şahin Şeker hakkında ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Şeker, 2 Haziran’da hakim karşısına çıkacak. (İD-ÖFA



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