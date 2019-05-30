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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eğlence mekanında çalışanların darbedilmesi - İSTANBUL

Eğlence mekanında çalışanların darbedilmesi - İSTANBUL

- Şüphelinin adliyeye getirilmesiEğlence mekanında çalışanların darbedilmesi - Beşiktaş'taki eğlence mekanında çalışanları darbettiği ileri sürülen iş yeri sahibi Şahin Ş. gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çalışanları darbettiği öne sürülen iş yeri sahibi Şahin Ş. gözaltına alındıBeşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan'da Beşiktaş'ta sahibi olduğu iş yerinde biri kadın iki çalışanı, kendisini görünce ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darbettiği öne sürülen Şahin Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.Gözaltına alınan Şahin Ş, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Öte yandan şüphelinin, şikayet üzerine 11 Nisan'da gözaltına alınıp hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Eğlence Mekanı Bild Akalan 

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