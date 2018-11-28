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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eğitmen Geçener: “Şoförler ambulansta bir kadın gördüklerinde yol vermiyorlar yarışmaya kalkışıyorlar”

Eğitmen Geçener: “Şoförler ambulansta bir kadın gördüklerinde yol vermiyorlar yarışmaya kalkışıyorlar”

Geçener'in ambulansa binmesi ve hazırlıklarını yapması

Yarış Kadın Sürücü 

-Geçener'in ambulansı sürmesi
-Ambulanstan görüntüler
-Geçener ile röportaj

( KAYSERİ )- Ambulans sürüş teknikleri eğiticisi İmge Geçener, 112 şoförlerine ambulans sürüş teknikleri eğitimi verdi KAYSERİ

- Kayseri’de 4 yıldır ambulans sürüş teknikleri eğiticisi olarak görev yapan acil tıp teknisyeni İmge Geçener, ambulans şoförlerini eğiterek trafiğe hazırlıyor. Geçener, “Şoförler ambulansta bir kadın gördüklerinde yol vermiyorlar, yarışmaya kalkışıyorlar” dedi.
Kayseri’de daha önceleri ambulans şoförlüğü yapan ve aynı zaman da ambulans sürüş teknikleri eğiticisi olarak şoförler yetiştiren acil tıp teknisyeni İmge Geçener, eğitimlere devam ediyor. Belirli aralıklarla ambulans şoförlerinin trafiğe hazırlanmasında yardımcı olan Geçener, erkek şoförlere de taş çıkarıyor. Eğitimler hakkında bilgiler veren Geçener, “Birkaç yıldır ambulans sürücülüğü yapmıyorum ama öncesinde 5 sene kadar sürücülük deneyimimde oldu. Bölgede kadın olarak tek ambulans sürücüsüyüm. Eğitmen olarak da sadece ben çalışıyorum. Eğitimlerde sürücüleri trafiğe hazırlıyoruz. Ambulans süren arkadaşlarımızın eğitimlerini tamamlıyoruz. Eğer yeni yönetmelik çıktıya onları tekrarlıyoruz. Eğitimlerde araçların teknik özelliklerini, herhangi bir tehlikeyle karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini, uygun hızda araç kullanılması gerektiğini, lastik, zincir ve akü takmayı ve aracın ufak tefek motor arızalarını öğretiyoruz” ifadelerini kullandı. Trafikte yaşadığı sıkıntıları anlatan İmge Geçener, “Kadın olarak sürücülük yapmak gerçekten zor. Özellikle ambulans sürücülüğü yapmak çok zor. İlk başta trafikteki insanlar kadın sürücüleri yadırgıyorlar ama ambulansta bir kadın gördüklerinde daha çok sıkıntılı oluyor. Yol vermiyorlar, yarışmaya kalkışıyorlar. İnsanlardan ambulanslara daha fazla duyarlı olmalarını istiyorum. ambulansın içerisinde kendi yakınları hatta kendileri bile olabilir” şeklinde konuştu.

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