Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Eğitimlerini tamamlayan 1999/4-3 dönem devre kaybı erler and içti

Eğitimlerini tamamlayan 1999/4-3 dönem devre kaybı erler and içti

TÖRENDEN GÖRÜNTÜLER

Kısa Film 

-İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY FAHRİ SEMİZ’İN KONUŞMASI
-YEMİN EDİLMESİ
-DETAYLAR

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın İl Jandarma Komutanlığı’nda acemi eğitimlerini tamamlayan 1999/4-3 dönem devre kaybı erler düzenlenen törenle and içti. Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen törene Bartın Vali Vekili Abdullah Akdaş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, askeri erkan ve askerlerin aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, “Bartın’ımızın emniyet ve asayişiyle huzur ve güvenliğini en güzel şekilde koruyup, muhafaza ederek iftihar kaynağımız olarak şüphesiz ki hepimizi gururlandıracak, varlığınızla gücümüze güç katacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle andınızın sizlere, ailenize, Jandarma Genel Komutanlığımıza, milletimize ve devletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, gözlerinizden öperim” dedi.
Törende askerler adında yapılan konuşma ve okunan şiirlerin ardından, davetlilere Kınalı Hasan’ın hikayesini anlatan kısa film gösterildi. Törende daha sonra acemi eğitimi tamamlayan erler yemin etti. (AY-OA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Ödüller Sahiplerini Buldu!Ödüller Sahiplerini Buldu!
Dev Jüri Liseliler İçin BuluştuDev Jüri Liseliler İçin Buluştu
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı