Eğitimi tamamlayan kadınlar tarla ve mandıralarda İzle

- -Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da tarım ve hayvancılık kapsamında eğitim alan kadınlar sertifikalarını alarak tarla ve mandıralarda çalışmaya başladı.

Aksaray’da kadın istihdamının artırılması amaçlı Ziraat Odası Başkanlığı, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen programla kadınlara eğitimler verildi.

Tarım ve hayvancılık alanında belde ve köylerde yaşayan kadınlar aldıkları eğitimin ardından tarla ve çiftliklerde hayvancılık yapıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı personeli tarafından kadınlara eğitim verilirken, İŞ-KUR tarafından kadınlara günlük 25 TL maaş ve sigorta desteği sağlanıyor. Eğitimin ardından sınava giren ve sınavda başarılı olan kadınlar sertifikalarını alarak işlerinin başına geçti. Eğitimin her alanda önemli olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da son derece önemli olduğunu belirten Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, “Köyümüzde yaklaşık 55 bayan kursiyerimiz var. Biz her platformda şunu söylüyoruz. Her şeyin başı eğitim. Tabi buna Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezinin, tarım bakanlığının eğitim önceliğiyle birlikte üreticilerimize ve özellikle bayan çiftçilerimize eğitim veriyoruz. Bu bölge kıraç alan olduğu için üreticilerimizin hayvan üretimi yapmaları için eğitimler veriyoruz. Eğitime ciddi şekilde katkı sağlıyoruz ve ülkemizin milli ekonomisine destek olmaları için bu bölgedeki çiftçilerimizi bilinçlendirerek, bilgilendirerek sertifika töreni yapıyoruz. Özellikle kırsal alanda kadınlarımız evlerinde oturuyorlardı. Ama şu anda kadınlarımız her alanda hizmet vermeye devam ediyor. Tarlada, çiftlikte, ahırda, her alanda çalışıyor ve bu da sevindirici bir olay. Buradan Aksaray Valimiz Aykut Pekmez’e de öncülüğünden ve desteğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitimle birlikte daha kaliteli verim alırız” Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun ise, “İlimiz genelinde süt sığırı yetiştiriciliği ve tarımsal ürünler yetiştiriciliği konusunda eğitimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki amacımız süt sığırının tekniğine uygun olarak modern bir hayvancılık yapılması için eğitimleri vermek. Eğitimsiz olmaz. Her şeyi öğrenerek yaptığımız taktirde daha fazla ve daha kaliteli ürün elde ederiz. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Kursiyerlerin maaş ve sigortalarını İŞ-KUR yaptı Eğitimler boyunca eğitim alan kadın kursiyerlere hem maaş, hem de sigorta desteği sağlayan İŞ-KUR Müdürü Mahmut Akkuş ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen kurslarımız devam ediyor. Bilhassa köylerimizdeki dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik eğitim kurslarımız var. Kadın istihdamının arttırılması, mesleki tecrübelerinin geliştirilmesi ve girişimcilik yönlerinin artırılması yönündeki bu önemli proje kapsamında kursiyerlerimize günlük 25 TL’lik cep harçlığı ve yine iş kazası ve meslek hastalığı genel sağlık sigortaları İŞ-KUR tarafından karşılandı. Temennimiz bu köylerimizin sayısını artırarak kadınların daha fazla çalışma hayatı içerisinde yer almalarını sağlamak” şeklinde konuştu.

“Artık kadınlarımız tarım ve hayvancılıkta” Çavdarlılar Köyü Muhtarı Derviş Tatlıpınar, köydeki kadınların artık evlerden çıktığını belirterek, “Kadınlarımız artık tarlada, bahçedeler. Hayvancılıkla, tarlayla uğraşıyorlar. Kadınlar eğitimlerini aldılar ve artık kendilerini aştı” dedi.

Eğitim alan kadın çiftçi Yeter Özsevgiç, “Biz evde oturuyorduk. Köyümüzde ilan verildi.

İlanda kurs olduğu, tarım ve hayvanla ilgili ders verileceğini söylediler. Bizde geldik, hocalarımız bize hayvanlara nasıl bakılacağını, nasıl hijyen uygulanacağını anlattılar. Bizde ona göre yaptık, uyguladık. Şimdi tarlada çalışıyoruz. Bağ, bahçe ve hayvanlarla ilgileniyoruz” diye konuştu.

Bir diğer kadın çiftçi ise, eğitimlerin son derece faydalı olduğunu belirterek, hem hayvancılık yaptıklarını hem de tarlada çalıştıklarını söyledi.