Eğitime yarım gün ara verildi - BİTLİS Haberi

- Lise öğrencilerinin okuldan çıkışı - İlkokul öğrencilerin kar keyfi - İlkokul öğrencileri ile röportaj - Lise öğrencilerinin okul çıkışından detay - Lise öğrencisi Enes Alan ile röportaj - Giden öğrencilerden detay Bitlis 'te eğitime yarım gün ara verildiBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde eğitime yarım gün ara verildi. Ahlat ve Tatvan ilçesinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor.Tatvan Kaymakamlığı ile Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, yoğun kar ve elverişsiz hava şartlarından dolayı YİBO'lar hariç merkez ve köylerdeki okullarda eğitime yarım gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.