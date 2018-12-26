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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eğitime ve ulaşıma kar engeli İzle

Eğitime ve ulaşıma kar engeli İzle

SİMAV'DAN KAR MANZARALARI

Yoğun Mesai Kar Temizleme Kar Kalınlığı Kar Yağışı Kar Lastiği 

-ŞEHİR İÇİNDE ZİNCİRSİZ ARAÇLARIN GÖRÜNTÜLERİ
-ÇARŞI ESNAFLARINDAN ÖMÜR ATAKLI İLE RÖPORTAJ
-ZİNCİRSİZ ARAÇLARIN GÖRÜNTÜLERİ

( KÜTAHYA ) -- Yoğun kar yağışı nedeniyle Simav’daki şehir içi ulaşımı durma noktasına geldi, okullar 1 gün tatil edildi KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, dün gece başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kent merkezinde ulaşım durma noktasına geldi. Simav Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından güvenli geçiş çalışmaları için yoğun mesai yapılırken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmaları yaptı. Çarşı esnafları da zincirsiz araçlara yardımda bulundu. Yukarı çarşı esnaflarından Ömür Ataklı “Esnaf komşularımız kışa hazırlıksız yakalandılar, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Araçlarda kar lastiği olmadığından, arabalar burada kalıyor” dedi.
Şehir merkezinde kar kalınlığının 15 santimetre olduğunu belirten Ataklı, Dağlık kesimlerde yarım metreye ulaştığını ifade etti.
Simav Kaymakamlığı tarafından bir duyuru yapılarak, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçedeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiği bildirildi.
(MEİ-EFE)
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