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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Eğitime kar engeli - VAN İzle

Eğitime kar engeli - VAN İzle

- Kar yağışı - Belediye ekiplerinin cadde ve sokakları temizlemesi - Vatandaşların kar temizleme görüntüsü - Sokakta yürüyen öğrenciler - kar yağışı nedeniyle tatil edilen okul - Vatandaşlarla röportajEğitime kar engeliHakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde ve Van 'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi. Van Van 'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sosyal Medya İdari İzin Kar Temizleme Öğrenciler Kar Yağışı 

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