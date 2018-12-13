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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eğitime kar engeli - ÇORUM

Eğitime kar engeli - ÇORUM

- Kar temizleme çalışmaları - Okuldan detay görüntüler - Öğrencilerin kardan adam yapması - Öğrenciler ile röportaj - Öğrencilerin kar topu oynaması Çorum 'da eğitime kar engeli - Kent merkezindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiÇORUM (AA) - Çorum 'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.Bu arada merkezde görev yapan engelli ve hamile kamu personellerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacakları öğrenildi.Kar yağışının durumuna göre diğer ilçelerde de okulların tatil edilebileceği belirtildi.

İdari İzin Eğitime Kar Engeli Kar Topu Kardan Adam Kar Yağışı 

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