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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Eğitime destek toplantısı - MUŞ Video

Eğitime destek toplantısı - MUŞ Video

- Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölgesel Toplantısı - Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar - Muş Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey’in konuşması Muş 'ta eğitime destek toplantısıMUŞ (AA) - Muş 'ta Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölgesel Toplantısı yapıldı. Muş Alparslan Üniversitesi Konukevinde yapılan toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, toplantının amacının manevi değerlere ve dinamiklere sahip nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Genç ve dinamik nesiller yetiştirmek amacıyla bir araya geldiklerini anlatan Kocabey, "Bu coğrafyada hüküm süren, yıllarca devletimizin uğraştığı sorunlarımız var. En büyük sorunlardan biri de terörle mücadele. Terör konusu, eğer bu bölgede gündemimizde kalkmış olsaydı bu gün burada çok daha farklı bir coğrafyayla, çok daha farklı bir gelecekle, gençlerle, nesillerle muhatap oluyor olacaktık." dedi.
Toplantıda, Belediye Başkanı Feyat Asya, Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da eğitimle ilgili konuşma yaptı.

Terörle Mücadele Toplantı 

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