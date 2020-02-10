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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Eğitime ara verilen Siirt'te çocukların kar keyfi

Eğitime ara verilen Siirt'te çocukların kar keyfi

Çocukların yokuş aşağı poşetlerle kaymasından görüntü

Kullar Kar Yağışı 

-Çocukların konuşması
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar evden getirdikleri poşetlerle karda kaymanın keyfini çıkardı. Siirt’in Eruh ilçesi kent merkezinde, okulların tatil edilmesine sevinen çocuklar, evlerinden getirdikleri poşetlerle rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkardı.
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