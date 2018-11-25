'Eğitimcilerin gündemi 3600 ek gösterge' - ARDAHAN
"Eğitimcilerin gündemi 3600 ek gösterge" - ARDAHAN - Eğitim - Bir - Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Orçum'un konuşması - Ardahan Merkez Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda yapılan Eğitim - Bir - Sen kongresinden detaylar"Eğitimcilerin gündemi 3600 ek gösterge" - Eğitim - Bir - Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum: - "2023 vizyonu noktasında, kolların sıvanacağı ilk iş olarak, çalışanlara 3600 ek göstergenin ivedilikle verilmesi, hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum"ARDAHAN (AA) - Eğitim - Bir - Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, "2023 vizyonu noktasında, kolların sıvanacağı ilk iş olarak çalışanlara 3600 ek göstergenin ivedilikle verilmesi, hayata geçirilmesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum." dedi. Orçum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğitim - Bir - Sen Şubesinin kongresi için Ardahan 'da olduğunu belirtti. Eğitimciler başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının gündeminin 3600 ek gösterge olduğunu ifade eden Olçum, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu yönde beklentilerinin bulunduğunu dile getirdi.Olçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alanlarda 3600'ü müjdelediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:"Biz artık kamu ve eğitim çalışanları olarak Cumhurbaşkanımızın bu ek gösterge müjdesinin hayata geçmesini istiyoruz. Malumunuz geçtiğimiz günlerde 2023 vizyonunu açıkladı. Dolayısıyla biz 2023 vizyonu noktasında, kolların sıvanacağı ilk iş olarak çalışanlara 3600 ek göstergenin ivedilikle verilmesi, hayata geçirilmesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. 2023 vizyonunu önüne koyan bakanlığın da bundan sonraki süreçte eğitimin asli unsuru olan öğretmenlerimizi odak noktasına koymasını istiyoruz. 2023 vizyonu çerçevesinde öğretmenin merkeze alındığı, rehberlik boyutuyla her türlü imkanın sunulduğu ve eğitim sistemimizin de 2023 vizyonunu gerçekleştirecek, donanımlı bir şekilde hayata geçmesini temenni ediyoruz."