Eğitimcilere yönelik şiddeti kınadılar Haberi

- Bilecik'te Eğitim Bir-Sen'e üye eğitimciler, meslektaşlarına yönelik şiddeti kınayarak, "Eğitimcilerin terörün, hain darbe girişiminin ve şiddetin hedefi olması, eğitim camiasını umutsuzluğa düşürmeye başlamıştır" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan bir grup eğitimci, eğitimcilere yönelik şiddeti kınadı. Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için ivedilikle tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Selöz, "Hain darbe girişimi aramızdan Yusuf Elitaş’ı aldı, teröristler mesleki hayatının henüz başlarında Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ı hedef aldı, şiddet ise başta İzmir’de Ayhan Kökmen olmak üzere birçok öğretmenimizi katlederek geride kederli bir camia ve aile bıraktı. Iğdır’da Yücel Düzci öğretmenimiz, saldırıya uğrayan öğrencilerini korurken, gözü dönmüş kişilerin şiddetine maruz kaldı. Ağrı Patnos’un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Vural, bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklandı. Son olarak daha dün Kayseri’de Gülhan Şaşmaz hocamız disiplin sorunu olan bir öğrenci tarafından bıçaklandı. Öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını zedeleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hâle getiren yaklaşımlar, politikalar bugün geldiğimiz noktanın sebebidir. Yaşanan mesleki erozyon öğretmeni savunmasız bırakmış, saldırılara açık hâle getirmiştir. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen bir medeniyetin çocuklarının öğretmenlerini sırtından bıçaklar hale gelmesini başta bakanlık yetkilileri olmak üzere tüm toplum acilen değerlendirmelidir" dedi.

"Öğretmeni zora sokan, mağdur eden uygulamalardan bir an önce vazgeçmeli" Selöz, topluma verdiklerine ters orantılı olarak yeteri kadar mağdur edilen öğretmenlerin ilgisiz, desteksiz, çaresiz bırakıldığını ifade ederek, "Öncelikle MEB, misyonuyla yakıştıramadığımız ve anlaşılmaz bir şekilde her defasında öğretmeni zora sokan, mağdur eden uygulamalardan bir an önce vazgeçmeli, onları en etkili ve güven verici tarzda korumalıdır. Öğretmen yetiştirmedeki yanlış politikalar, istihdam sürecindeki zorluklar ve haksızlıklar, öğretmen açığı, sözleşmeli öğretmenlik sorunu, Alo 147 garabeti, istihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki mahrumiyetler, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, eğitimin öznesi öğretmenlerimizin şiddetin nesnesi haline getirilmesi gibi olumsuzluklar ve devam eden sorunlar, eğitimin niteliğinin artırılmasına engel teşkil etmekte, öğretmenlik mesleğinin saygınlığına gölge düşürmektedir." ifadelerini kullandı. Grup, ellerindeki eğitime şiddete yönelik pankartlarda hazırlarken, açıklamanın sonunda olaysız şekilde dağıldı.