Eğitim ve Kariyer Fuarı’nda öğrencilere geleceğin meslekleri uyarısı

--Fuardan genel ve detay görüntüler



( İZMİR )- Prof. Dr. Füsun Terzioğlu: “Ülkemizde kadınların yüzde 40-45’i obezite sorunu yaşamakta ve bu oran giderek artmaktadır. Özellikle beslenme ve diyetetik bölümü, ülkemizde ve dünyadaki obezite sorunu açısından geleceğin meslekleri arasında bulunuyor” İZMİR



- Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen İzmir Eğitim ve Kariyer Fuarına üniversite adayları, öğretmen ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Adaylar kariyer planlama ve meslek seçimleri ile ilgili konularda üniversite temsilcileriyle birebir iletişim kurma imkanı buldu. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde iki gün boyunca devam edecek fuarda stant açan Ankara Atılım Üniversitesi ilgi çeken bölümleriyle öğrencilerin en çok merak ettiği üniversitelerden biri oldu. Üniversite yetkililerinden bilgi alan öğrenciler, aynı zamanda düzenlenen seminer programıyla kariyerlerini planlama konusunda fikir edindi. “Atılım Üniversitesi Türkiye’de 4. sırada” Üniversitelerinin 22. yılını kutladığını belirten Atılım Üniversitesi Kurumsal Tanıtım Müdürü Sedat Karaçayır, “Sadece ulusal anlamda değil uluslararası anlamda da pek çok değerlendirme ve sıralamaya girme başarısını gösteren bir üniversite konumundayız. 22 yılda yaptığımız tüm çalışmalar ve belirlediğimiz prensipler çerçevesinde bu önemli sonuçları sürdürme başarısı gösteriyoruz. Özellikle İngiliz değerlendirme kuruluşu olan ve 6 yıldır üniversitelerin başarı sıralamalarını açıklayan TES Global’in yaptığı değerlendirmelere göre, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında, 50 yaş altı genç üniversiteler sıralamasında Atılım Üniversitesi 4. sırayı alarak bu yıl da yerini korudu. Bu yüzden mutlu ve gururluyuz. Öğrencilerimize lisans eğitimi, uygulamalı eğitim, kariyer olanakları ile ilgili üniversitemizde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veriyoruz. Üniversitemiz ve bölümlerimize gösterilen yoğun ilgiden memnunuz” diye konuştu.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu da üniversitelerinin son 2 yıldır sağlık bilimleri fakültesi ile de sağlık alanına adım attığın belirterek, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Geleceğin meslekleri Sağlık mesleklerinin geleceğin meslekleri arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Terzioğlu, “Özellikle beslenme ve diyetetik bölümü günümüzde ülkemizde ve dünyadaki obezite sorunu açısından çok önemli bir bölüm. Ülkemizde kadınların yüzde 40-45 oranı obezite sorunu yaşamakta ve bu oran giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde de sağlıklı ve dengeli beslenmemek, kişiye özel diyetin belirlenmemesi, fast food’a eğilimler nedeniyle insanlar sağlıklı beslenmekten giderek uzaklaşmaktadır. Bu anlamda da beslenme ve diyetetik bölümü gelecekte hakikaten çığır açacak ve insanların sağlıklı beslenmesinde rehber olacak çok kritik bölümlerden biri. Aynı zamanda hemşirelik de tıp ve veterinerlikle birlikte Avrupa’da hareket alanına sahip meslek guruplarından biridir. Bu anlamda Avrupa’nın bütün ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olmaları, çalışma ve istihdamda olanakları onların fark yaratmalarına neden oluyor. Aynı zamanda hemşirelik de insanın yaşamının başından ölene kadar ihtiyaç duyulabilen çok önemli mesleklerden biri. Keza fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü de öyle. Aslında toplumun sağlığını yükseltecek, toplumun geleceğini yönlendirecek meslekler ve bu anlamda da öğrenciler açısından fark yaratacaklarını düşünüyorum” dedi.



