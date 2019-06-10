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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eğitim uçağının düştüğü bölge havadan görüntülendi

Eğitim uçağının düştüğü bölge havadan görüntülendi

UÇAK DETAY

İlk Müdahale Jandarma Güvenlik Önlemi Eğitim Uçağı Havacılık Eğitimi 

-EKİPLER DETAY
-İNCELEME DETAY
-HAVADAN GÖRÜNTÜ DRONE
-DETAY
--ARŞİV-

( ANTALYA -TOPLU)- Antalya’nın Manavgat ilçesinde düşen eğitim uçağında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı- Yaralılardan Dr.Devrim Gün’ün İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Fakültesi Bölüm Başkanı, ölenlerden Ataberk Gökmen’in ise öğrencisi olduğu öğrenildi ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde düşen eğitim uçağında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralılardan Dr.Devrim Gün’ün İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Fakültesi Bölüm Başkanı, ölenlerden Ataberk Gökmen’in ise öğrencisi olduğu öğrenildi. Manavgat Atatürk Stadyumu’nun arkasında bulunan pistten havalanan 172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, havalandıktan 2 dakika sonra yaklaşık 300 metre ileride karpuz tarlasına düştü. Saat 14.40'ta meydana gelen olayı gören karpuz tarlasındaki vatandaşın ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karpuz tarlasına düşen tek motorlu eğitim uçağının içinde bulanan 3 kişiden pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Bilgi Üniversitesi Havacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün ve öğrencisi Ataberk Gökmen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ataberk Gökmen, yapılan tüm müdehalere rağmöen hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Dr. Devrim Gün, Antalya’ya sevk edildi. Öte yandan, Dr. Gün ve Gökmen’in bir grup bölüm öğrencisiyle birlikte Manavgat’a havacılık eğitimi için geldiği öğrenildi. Ayrıca uçağın bulunduğu bölgede jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Ankara’dan gelecek kaza kırım ekibinin yapacağı incelemenin ardından uçağın düşüş nedeni belli olacak ve enkazın kaldırılacağı öğrenildi.
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