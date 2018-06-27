Eğitim uçağının düşmesi - Vali Kalkancı - ADIYAMAN İzle
- Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'dan eğitim uçağının düşüşü ile ilgili açıklaması Adıyaman 'da eğitim uçağının düşmesi - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı: - "Uçakta gerekli incelemeleri yapmak üzere Adıyaman Havalimanı'mızdan teknik bir ekibi oraya yönlendirdik" - "Görgü şahitleri pilotun uçaktan atladığını söylemişlerdi. Bunun üzerine pilotu aramaya başladık. Besni'ye bağlı Köseceli beldemizin yakınlarında pilotumuza ulaştık ama maalesef hayatını kaybetmişti"ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Besni ilçesinde düşen Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının enkazında inceleme yapmak üzere Adıyaman Havalimanı'ndan teknik bir ekibin görevlendirildiğini belirtti. Kalkancı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Besni ilçesinde GAÜN'e bağlı eğitim uçağının düştüğünü öğrendiklerini söyledi.
Eğitim uçağının staj gören bir öğrenci tarafından kullanıldığını belirten Kalkancı, şunları kaydetti:"Kısa zamanda uçağın enkazına ulaşıldı ve söndürme çalışmaları yapıldı. Uçakta gerekli incelemeleri yapmak üzere Adıyaman Havalimanı'mızdan da teknik bir ekibi oraya yönlendirdik. Bu arada, görgü şahitleri pilotun uçaktan atladığını söylemişlerdi. Bunun üzerine pilotu aramaya başladık. Besni'ye bağlı Köseceli beldemizin yakınlarında pilotumuza ulaştık ama maalesef hayatını kaybetmişti. Tek kişilik bir uçak olduğu için başka pilot ve yolcu bulunmamaktaydı."Kalkancı, uçağın enkazı ile pilotun cenazesinin bulunduğu nokta arasında yaklaşık 20 kilometre mesafe bulunduğunu vurgulayarak, uçağın düşüş nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.