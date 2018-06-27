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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eğitim uçağının düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti (4) - ADIYAMAN İzle

Eğitim uçağının düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti (4) - ADIYAMAN İzle

- Olay yeri inceleme çalışmaları - Jandarma ve itfaiye araçları - Ekiplerin çalışması - Düşen eğitim uçağı Adıyaman 'da eğitim uçağı düştü - Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman 'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti - Rektör Prof. Dr. Ali Gür: "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti"ADIYAMAN (AA) - Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman 'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti.
Adıyaman 'ın Besni ilçesi yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade eden Gür, "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.
Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Siyer Güvenlik Güçleri Muhabir Eğitim Uçağı Sağlık Ekipleri 

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