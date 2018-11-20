Eğitim uçağın enkazına ulaşıldı: 2 ölü

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-arama çalışmaları

-uçaktakilerin fotoğrafları



( DENİZLİ -EK) - Denizli ve Aydın sınırında aranan eğitim uçağının enkazına yaklaşık 22 saat sonra ulaşıldı DENİZLİ



- Aydın’dan havalandıktan sonra dün öğle saatlerinden buyana Denizli’de aranan eğitim uçağının enkazına Aydın’ın Karacasu Bölgesinde ulaşıldı. Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun’un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli’de 8 ayrı noktada yapılmıştı. Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopterde destek vermişti. Aramalar sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın enkazı Aydın’ın Karacusu bölgesinde ulaşıldı. Bölgeye ulaşan ekipler Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun’un da cesetlerine ulaştı.

