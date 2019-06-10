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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eğitim uçağı düşmeden dakikalar önce görüntülendi... Antalya'daki uçak kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Eğitim uçağı düşmeden dakikalar önce görüntülendi... Antalya'daki uçak kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

OLAY YERİ

( ANTALYA )- Düşen eğitim uçağındaki ağır yaralı genç hayatını kaybetti ANTALYA

İlk Müdahale Hastane Uçak Kazası Eğitim Uçağı Ağır Yaralı 


- Antalya'da düşen eğitim uçağında ağır yaralanan öğrenci Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Manavgat Atatürk Stadının arkasında bulunan pistten havalanan 172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, havalandıktan 2 dakika sonra yaklaşık 300 metre ileride karpuz tarlasına düştü. Saat 14.40'ta meydana gelen olayı gören karpuz tarlasındaki vatandaşın ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karpuz tarlasına düşen tek motorlu eğitim uçağının içinde bulanan 3 kişiden pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Düşen uçakta bulunan ve yaralanan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Gün ve öğrenci Ataberk Gökmen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yakın çevredeki hastaneye sevk edildi. Genç öğrenci Gökmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (JA-
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