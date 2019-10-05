Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eğitim için elma hasadı...Geliri öğrencilere burs olarak bağışlanan elmaların hasadı gerçekleştirildi

Eğitim için elma hasadı...Geliri öğrencilere burs olarak bağışlanan elmaların hasadı gerçekleştirildi

Bahçe drone görüntüsü

Asad Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

-Hasattan detaylar
-Röportajlar

( SİVAS ) SİVAS

- Bir hayırsever tarafından geliri öğrencilere burs olarak ödenmesi için bağışlanan elmaların hasadı gerçekleştirildi.
Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan yaklaşık 37 dönümlük elma bahçesi bir hayırsever tarafından öğrencilere burs olarak değerlendirilmek üzere Divriği Kültür Derneğine bağışlanmıştı. Elma bahçesindeki elmalar, İstanbul’dan Divriği’ye gelen dernek üyeleri, Divriğili vatandaşlar ve öğrenciler tarafından toplanmaya başlandı. Yaklaşık 50 ton elmadan elde edilecek geliri 20 Divriğili üniversite öğrencisine burs olarak verilecek. Eğitime katkı için yapılan elma hasadı da amacı kadar güzel görüntüler oluşturdu. Dernek üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin imece usulü ile gerçekleştirdikleri hasat şenlik havasında geçti
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı