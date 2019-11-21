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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

şehidin evinden görüntü

Şehit 

-yakınlarından görüntü
-dua edilmesi
-törenden görüntü
-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( HATAY ) HATAY

- Bartın’da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
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