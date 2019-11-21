Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

-yakınlarından görüntü -dua edilmesi -törenden görüntü -detaylar -şehidin fotoğrafı
( HATAY ) HATAY
- Bartın’da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
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