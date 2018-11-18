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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Eğitim-Bir-Sen Siirt Kongresi yapıldı Haberi

Eğitim-Bir-Sen Siirt Kongresi yapıldı Haberi

Murat Şeker'in konuşması

Dera Toplantı Sivil Toplum Darbe Girişimi Konferans 

-Kuran okunması
-Slayt gösterimi
-Plaket verilmesi

( SİİRT ) SİİRT

- Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen kongreye Siirt Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ömer Aslan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olgaç, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilci ve üyeleri katıldı.
Müftülük görevlisi Ramazan Toprak tarafından Kur’an okunması ve divan heyetinin oluşmasıyla başlayan toplantıda, sendikanın faaliyetlerini yansıtan slayt izletildi. Şube Başkanı Murat Şeker, merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının çabasıyla kurulan Eğitim-Bir-Sen'in zor dönemlerde her zaman milli irade ve halkının yanında durduğunu söyledi.

Siirt'te eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünde sendikanın her zaman aktif rol oynadığını da aktaran Şeker, 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişimi ve sürecinde duyarlı STK'lara önderlik ederek meydanlara inerek milli iradeye sahip çıktıklarını aktardı. Diğer konukların konuşmalarının ardından divan tutanakların okunmasının ardından başarılı eğitimcilere plaket verildi.
Murat Şeker başkanlığındaki asil yönetim kurulu üyeliğine Yunus Emre Diriarın, Osman Kaplan, Osman Kaplan, Mehmet Emin Aydoğan, İdris Yolbaş, Muhammed Sevinçer ve Kazım Egemen Demir seçildi.
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