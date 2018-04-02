Eğitim-Bir-Sen’den performans taslağına ve şiddete karşı imza kampanyası

-NUMAN ŞEKER KONUŞMASI



( BURSA ) BURSA



- Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) performans taslağına ve şiddete karşı imza kampanyasını başlattı. MEB’in öğretmenler için uygulamaya koyduğu performans taşlığı ve eğitimcilere karşı artan şiddete önlem alınması adına harekete geçen Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’nin 81 vilayetinde eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklaması ile imza kampanyalarının startını verdi. Eğitim çalışanlarını kapsayan imza kampanyası 1 Mayıs tarihine kadar sürecek. Şiddet için toplanan imzalar TBMM’ne gönderilirken; performans taslağının iptaline ilişkin imzalar ise Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilecek. Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde attığı imza ile performans taslağına ve şiddete karşı imza kampanyasını Bursa’dan başlatan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, “Performans taslağının eğitimin ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacak. Aksine kurumsal bütünlüğü bozacak, mesleki motivasyonu düşürecek, çalışma barışını yok edecek, işbirliğini zedeleyecek, öğretmenlik mesleğini örseleyecek performans değerlendirme sürecine tabi tutulmak istenmektedirler. Performans değerlendirme taslağının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı yoktur. Eğitim gibi uzun erimli, sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı eğitimi bilenlerce açık bir gerçektir. Meslekleriyle ilgili konularda söz hakkı verilmeyen, politika belirlenirken tecrübesine müracaat edilmeyen, içerik, yöntem ve materyalleri seçme ve okul yönetimiyle ilgili karar süreçlerine hiçbir zaman dahil edilmeyen, neredeyse eğitimin çeperinin kenarına sıkıştırılan öğretmenlerimizin, tüm bu yanlışların ayyuka çıktığı bir dönemde tek sorumlu ilan edilmesi anlamına gelecek performans taslağını haksız bir değerlendirme ve hukuksuz bir uygulama olarak görüyoruz” dedi.

Her geçen gün artan şiddet olayları birçok eğitimciyi mağdur ettiğini hatırlatan Numan Şeker, “Artan şiddet olayları eğitim camiasını hem tedirgin etmekte hem de üzmektedir. Önceden itibarın, ihtimamın ve saygının odağında olan öğretmenlerimiz artık hakaretin, şiddetin ve itibarsızlaştırma sarmalının içine düşürülmüştür. Bir daha Ayhan öğretmenlerin görevi başında öldürülmemesi, Yusuf öğretmenlerin arkadan vurulmaması, Gülhan öğretmenlerin sokakta ortasında bıçaklanmaması, Yunus öğretmenlerin zorbalarca darp edilmemesi için tüm eğitim kurumlarından sesleniyor, şiddete dur diyoruz. Bu şiddet olaylarına dur diyecek bir irade gösterilmez, şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılmazlar ve daha ciddi, caydırıcı tedbirler alınmaz ise çok daha ağır olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılmasını acilen talep ediyor ve bekliyoruz” diye konuştu.

Şeker, “Eğitim-Bir-Sen olarak ‘öğretmen performans değerlendirme taslağı’na hayır diyor, mesleğimizin daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. Türkiye genelinde performans taslağına itirazımızı tescilleyecek imzaları atıyor, şiddete dur diyecek iradeyi gösteriyoruz. 81 ilde üyelerimizin emeği, tüm eğitim çalışanlarının desteğiyle büyüteceğimiz bu sese, yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor haksızlığa ve zorbalığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından eğitim çalışanları, attıkları imzalarla kampanyaya destek oldu.

