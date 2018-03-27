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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Eğitim-Bir-Sen'den performans sistemine tepki - BİLECİK Haberi

Eğitim-Bir-Sen'den performans sistemine tepki - BİLECİK Haberi

- Eğitim - Bir Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz'ün basın açıklaması - DetaylarEğitim - Bir - Sen'den performans sistemine tepkiBİLECİK (AA) - Eğitim - Bir - Sen Bilecik Şubesi, öğretmen performans değerlendirme sistemini protesto edildi.Şube Başkanı Ahmet Selöz, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde sendika üyeleriyle düzenlediği basın açıklamasında, hazırlanan performans değerlendirme sistemi taslağının, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, öğretmenin saygınlığını zedeleyecek nitelikte olduğunu savundu.Bu girişime itirazlarını haykırdıklarını dile getiren Selöz, "Öğretmenlere özgü bir performans sistemi oluşturma gayreti, eğitimin insan temalı bir ilişki ve iletişim hizmet alanı, insanı inşa etme zemini olduğu gerçeğini ıskalamayı beraberinde getirir." dedi.
Selöz, ayrıca sözleşmeli öğretmen uygulamasının kaldırılmasını ve eğitimciye karşı şiddet olaylarının önlenmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Performans Sistemi Öğretmen Basın Açıklaması Sözleşmeli Yüz Yüze 

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