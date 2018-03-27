Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Performans Sistemi protestosu - ANKARA Haberi
- Detaylar - Eğitim Bir - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması - DetaylarEğitim - Bir - Sen'den Öğretmen Performans Sistemi protestosu - Eğitim Bir - Sen Genel Başkanı Yalçın: - "Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin var olan niteliğine de darbe vuracağı hesaba katılmalıdır"ANKARA (AA) - Eğitim Bir - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmen performans değerlendirme sisteminin, öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı ve iş birliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulama olduğunu ve eğitimin niteliğine darbe vuracağını iddia etti.Eğitim - Bir - Sen üyesi çalışanlar, Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı'nı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ek Binası önünde protesto etti.Burada grup adına açıklama yapan Eğitim Bir - Sen Genel Başkanı Yalçın, öğretmen performans değerlendirme sistemine ilişkin taslağın, eğitimin niteliği ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağını, öğretmenleri performans puanı yükseltme ve yazılı sınava hazırlanma eksenli bir çalışma hayatına yönlendireceğini ileri sürdü.Yalçın, "Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin var olan niteliğine de darbe vuracağı hesaba katılmalıdır." dedi. Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirme sisteminin hukuki bir dayanağı bulunmadığını savunan Yalçın, aday öğretmenlerin asli öğretmenliğe geçiş süreci hariç eğitim çalışanlarının statülerine ilişkin temel düzenlemelerin hiçbirinin, taslakta yer alan türden bir performans değerlendirmesine imkan tanımadığını söyledi.
Yalçın, öğretmenlerin performansının ölçülmesine gerek duyulma sebebinin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek şöyle konuştu:"Her ne kadar taslak metinde performans değerlendirmesinin amacı, öğretmenin görevindeki gayret, verimlilik ve başarısının tespit edilmesi, bilgi ve beceri düzeyinin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ödüllendirilmesinin sağlanması olarak ifade edilmişse de taslak ekindeki değerlendirme kriter setinin bu amacı sağlamaktan uzak olduğu görülmektedir."Öğretmenlerin mesleğe girişinde ve adaylık sürecinin sonunda yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulduğuna dikkati çeken Yalçın, "Öğretmenlerin, bütün bu sınav sürecinden sonra hala bilgi ve beceri düzeyinin tespit edilemediğini, bu sebeple her dört yılda bir yeniden yazılı sınava ve her yıl performans puanlamasına tabi tutulması gerektiğini iddia etmek, aslında bütün bu sınav sürecinin gereksizliğini ve yersizliğini ikrar etmek anlamına gelmektedir." değerlendirmesini yaptı. - Öğretmenlere yönelik şiddete karşı imza kampanyasıÖğretmenlere yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Yalçın, eğitimcilerin terörün, hain darbe girişiminin ve şiddetin hedefi olmasının eğitim camiasını umutsuzluğa düşürdüğünü vurguladı.Yalçın, sendika olarak öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini aktararak eğitim çalışanlarını her türlü şiddetten koruyacak, şiddet uygulayanlara gereken cezanın verilmesini sağlayacak bir yasal düzenlemenin çıkarılması talebiyle 1 Nisan'dan itibaren bir aylık imza kampanyası başlatacaklarını kaydetti.