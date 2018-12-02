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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Eğitim aşkı engel tanımıyor...4 yıldır MS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Akdoğan:'Mesleğimi de öğrencilerimi de çok seviyorum' İzle

Eğitim aşkı engel tanımıyor...4 yıldır MS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Akdoğan:'Mesleğimi de öğrencilerimi de çok seviyorum' İzle

Berna Akdoğan'ın okula gelmesi ve sınıfına çıkması

Müdür Yardımcısı Kaldırım Taşı Öğrenciler Öğretmenlik Tekerlekli Sandalye 

-Akdoğan'ın öğrencileriyle ders işlemesi
-Akdoğan ile röportaj

( KAYSERİ -ÖZEL) Eğitim aşkı engel tanımıyor...4 yıldır MS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Akdoğan:"Mesleğimi de öğrencilerimi de çok seviyorum"-16 yıldır öğretmenlik yapan Berna Akdoğan, "Daha önce kilometrelerce yürüdüm. Bu engele sahip olduktan sonra bir kaldırım taşının bile ne kadar engel olduğunu öğrendim" KAYSERİ

- Kayseri’de 16 yıllık öğretmen Berna Akdoğan, 4 sene önce konulan MS (Multipl Skleroz) hastalığı sonucu tekerlekli sandalye kullanmasına rağmen her gün öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Kayseri’de 40 yaşındaki 16 yıllık öğretmen Berna Akdoğan’a 4 sene önce MS teşhisi kondu. Teşhisin ardından tedaviye başlayan Akdoğan, bir süre sonra tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.
Engeline rağmen öğrencilerini bırakmayan Akdoğan, yaşadığı zorluklara rağmen derslerini heyecanla işliyor. Öğrencilerinin kendisine bir hediye olduğunu kaydeden Berna Akdoğan, “Gözümü açıp başladığım her günün bana bir hediye olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimin de bana sunulan bir hediye olduğunu düşünüyorum. Çünkü sıkı bir tedavi uyguladık. 8 Şubat 2013 yılında teşhis konuldu. Bu teşhisten sonra farklı farklı tedaviler, kortizonlar ve farklı ilaçlar kullandım. Bunların yan etkilerine rağmen öğretmenliğe devam ediyorum ve devam etmeyi de düşünüyorum. Çünkü mesleğimi de, öğrencilerimi de çok seviyorum. Benim durumumda çok insan olduğunu biliyorum. Kesinlikle yaşama kendilerini kapatmasınlar. Kesinlikle içselleşmesinler. Dışarıda bir dünya var. Ben bunu da yaşadım. Evde kaldığınız sürece hayata kendinizi kapatıyorsunuz ama dışarıda öyle değil. Öğrencileriniz sizin yürümeniz için tezahürat yapıyor. Nefes alıyorsanız, yaşamı bırakmayın” ifadelerini kullandı. ‘İnsanın düşünceleri engelli olmasın’ diyen Akdoğan, “Daha önce kilometrelerce yürüdüğüm ve koştuğum zamanlar oluyordu. Bu engele sahip olduktan sonra küçücük bir kaldırım taşının bile ne kadar engel olduğunu veya rampaya yapılan bir parkın sizin için ne kadar kötü olduğunu öğrendiniz. O yüzden duyarlı ve farkında olalım. Farkında bir toplum olalım. Öğrencilerim yanımda olduğu için hastalığı kurgulamıyorum ve düşünmüyorum. Okulumda idarem, müdürüm müdür yardımcısı ve arkadaşlarım bana çok büyük destek veriyorlar. O güveni hissettikten sonra bunu bir engel saymıyorsunuz” şeklinde konuştu.

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