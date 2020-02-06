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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Eğirdir'de kuvvetli yağış etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu

Eğirdir'de kuvvetli yağış etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu

yollardaki su birikintileri

Hava Sıcaklığı Bild Sparta Aşırı Yağış Kar Yağışı 

-araçların geçişleri
-belediye ekiplerinin çalışması

( ISPARTA )- Aşırı yağışlar nedeniyle bodrum katları su bastı, yoldaki su birikintilerinde sürücüler zor anlar yaşadı ISPARTA

- Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dün kuvvetli fırtınayla birlikte başlayan yağış ilçede etkili oldu. Aşırı yağış nedeniyle Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Köprübaşı arasındaki kara yolunda,su birikintileri araç geçişlerini engelleyecek seviyeye ulaştı. Oluşan göllenme nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Eğirdir - Köprübaşı arasındaki kara yollarında aşırı yağış nedeniyle menfezlerin yer yer tıkalı olması ve yeterli gelmediği belirtilirken, Menderes Mahallesi'nde yol kenarında bulunan 2 apartın bodrum katlarını da su bastı. Su baskını yaşanan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, ilgililer, yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren kara dönüşeceğini, önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günleri yoğun kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığının -12 derecelere kadar düşeceğini bildirdi.
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