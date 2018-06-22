Ege Üniversitesinde doktorlar iş bıraktı

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( İZMİR ) İZMİR



- Geçtiğimiz günlerde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybeden hastanın yakınlarının görevli doktorları darp ettiği iddiasıyla hastane çalışanları olayı protesto etmek için 12.00 ile 14.00 saatleri arasında işi bıraktı. Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikler önünde yapılan iş bırakma eylemine sağlık çalışanları ve sendika çalışanları da katıldı.

Basın açıklaması yapan Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sürenkök, “Hiçbir sağlık çalışanı hiçbir hastaya zarar vermemiştir, vermeyecektir. Çünkü bizler Hipokrat Yemini ettik. Şiddete şiddetle karşılık vermeyeceğiz ancak şiddete karşı duracağız" ifadelerini kullandı. Sabırlarının taştığının altını çizen Sürenkök, "Bu saatten sonra bir sağlık çalışanına daha şiddet uygulandığı taktirde o gün o iş yerinde iş bırakacağız. Görevimiz; can güvenliğimize ve meslek onurumuza sahip çıkmak olacak. Ege Üniversitesinde de sembolik olarak 2 saatlik iş bırakıyoruz. Greve gitmek bizim hakkımızdır. Bundan sonrası için kararımız çok nettir” dedi.

Olayın geçmişi 19 Haziran’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastanın ilaca karşı gelişen reaksiyon sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakıma giren hasta yakınlarının üniteyi toz dumana kattığı, doktorları darp ettiği ve hayatını kaybeden kişiye zorla elektroşok tedavisi yaptırdıkları iddia edilmişti.

