Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi Haberi

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi Haberi

hastaların tahliye edilmesi

Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-olay yerinden görüntü
-sağlık ekiplerinden görüntü
-detaylar

( İZMİR - 2) İZMİR

- Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi diyaliz bölümünde, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkarken, hastalar tahliye edildi. Ekipler, yangına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi diyaliz bölümünde sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sarınca bazı hastalar hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle, hastaların bahçede bekletildiği, bir müddet sonra ise içeriye alınacağı kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı