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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

-olay yeri detayları

( İZMİR - 1) İZMİR

Yangına Müdahale 


- Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi diyaliz bölümünde, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkarken, hastalar tahliye edildi. Ekipler, yangına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi diyaliz bölümünde sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sarınca bazı hastalar hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle, hastaların bahçede bekletildiği, bir müddet sonra ise içeriye alınacağı kaydedildi. (HG-
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