Ege’nin ilk Millet Kıraathanesi Yunusemre’den

-İÇ MEKANDAN DETAYLAR

-BAŞKAN ÇERÇİ RÖPORTAJ

-VATANDAŞ HÜSEYİN PALA RÖPORTAJ



( MANİSA )- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Kıraathaneleri projesini açıklamasının ardından Ege Bölgesinin ilk, Türkiye’nin de ilk Millet Kıraathanelerinden biri olan 'Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi' düzenlenen törenle açıldı-Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi:"Cumhurbaşkanımızın ‘Millet Kıraathaneleri’ fikrini ortaya atmasından sonra maalesef muhalefet tarafından çok speküle eldi, polemik konusu haline getirildi"- "Cumhurbaşkanımızın derdi, Türk gençliğinin bilgiyle, kültürle donanması, halkımızın bir çay dahi içmeye gittiğinde dağarcığına bir şeyler eklemesi" MANİSA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen Millet Kıraathanesinin ilklerinden biri Manisa’nın Yunusemre Belediyesi tarafından açıldı. Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesine adıyla açılışı yapılan kıraathaneye gelecek olan vatandaşlar nezih bir ortamda bir yandan kitap okurken bir yandan da ücretsiz bir şekilde çay içip keklerini yiyebilecek. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesinde geçmişte çocuk kütüphanesi olarak kullanıldıktan sonra atıl bir vaziyette kalan Haydar Bayçin Kütüphanesini milletin hizmetine sunmak için restore eden Yunusemre Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Kıraathaneleri projesini açıklamasının ardından binayı Manisa’nın ve Ege Bölgesinin ilk Millet Kıraathanesi olarak hizmete açtı. Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi'nin açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye çalışanları davetliler ve vatandaşlar katıldı.

"Cumhurbaşkanımızın arzusu bu gençliğin ve insanlarımızın daha iyi yetişmesidir" Millet Kıraathanesi Projesinin muhalefet tarafından polemik konusu edildiğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Burası bir kıraathane. Son dönemlerde Cumhurbaşkanımızın ‘Millet Kıraathaneleri’ fikrini ortaya atmasından sonra maalesef muhalefet tarafından çok speküle eldi, polemik konusu haline getirildi.

Hayırlı bir iş, hayırlı bir düşünce olarak Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği bu husus seçim meydanlarında muhalefetin ağzına sakız yapıldı. ‘Keki ben vereceğim’, ‘Çayı ben bedava vereceğim’ gibi cahilce bazı muhalefet liderlerinin ve birilerinin ağzına dolanmaya başlandı. Esas Cumhurbaşkanımızın derdi, Türk gençliğinin bilgiyle, kültürle donanması, halkımızın bir çay dahi içmeye gittiğinde dağarcığına bir şeyler eklemesi, kültürünü geliştirmesi, kendi kimliğini bulacak bilgiye ulaşmasıdır. Osmanlı döneminden gelen kıraathane diye bir tabir var. Okuma salonu anlamına gelen bu kıraathaneler zaman içerisinde kahvehanelere dönüşmüş. Tavla ve okeylerin oynandığı, sadece sohbet ve çay-kahve içilebilen, vaktin çoğunun boşa geçirildiği ortamlar haline dönüşmüş. Türkiye’nin gerçeği bu. Ama Cumhurbaşkanımızın arzusu bu gençliğin ve insanlarımızın daha iyi yetişmesidir" dedi.

Çok zengin bir kıraathane hazırladıklarını kaydeden Çerçi, "Burayı böyle kıraathane kültürü şeklinde donatmayı uygun bulduk. İçerisinde kitaplar, dünyanın belli başlı kütüphanelerine ulaşılabilecek internet ortamı, e-kütüphane dediğimiz sistemin de olduğu, gençlerimizin derslerini çalışabileceği kütüphanelere kitaplara erişebileceği ve bu arada çayını, kahvesini de belediyemizin imkanlarıyla ya da yanındaki kekini de bizlerin onlara ikram edeceği bir mekan oluşturduk. Burası, sessiz okuma ve ilim mekanı olmasının yanı sıra aynı zamanda dinlenilebilen, çayın, kahvenin içilebileceği bir mekan. Sadece öğrencilerimize özel bir kütüphane değil aynı zamanda açık bir mekan. Tabii ki kitap eksiklerimiz var. Benim şahsen bağışladığım kitaplar var. Değişik kurumlardan da kitap bağışları oldu.Çok geniş bir alan olduğu için daha yüzlerce binlerce kitap alacak bir kapasitemiz var. Kültür müdürümüzle konuştuk. Onlar da bir çalışma yapıyor. Belki kitap bağış kampanyası yapılabilir" diye konuştu.

Projenin çok iyi düşünülmüş bir proje olduğunu ve bundan sonra sürekli Millet Kıraathanesine geleceğini kaydeden Hüseyin Pala isimli vatandaş, “Ortam çok güzel. Buraya ilgi arttıkça daha iyi olmasını bekliyoruz.Benim evim de buraya yakın, her zaman gelirim. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Böyle bir projeyi ortaya atması gençlerimiz için çok güzel oldu. Gençlerimiz kahvehanelere gidip boş vakit geçirmek yerine böyle yerlere gelirse hem okurlar hem de birbirleriyle tanışma imkanı bulurlar" şeklinde konuştu.

Yapılan açılışın ardından Millet Kıraathanesini gezen davetliler ve vatandaşlar hem projeyi ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Projenin biran önce hayata geçmesini sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. (SC-

