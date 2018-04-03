Ege'nin efeleri, Efeler'de buluştu

-Protokol tribününden genel görüntü

-Saygı duruşu istiklal marşı

-Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın konuşması

-Halk Oyunları gösterileri

--Plaket, teşekkür belgesi ve hediyelerin takdimi

--Halk oyunları gösterileri

--Tribünlerden görüntüler

--Efeler Belediye Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır tarafından hakemlere hediye verilmesi

--Kazanan takımların sevinç gösterileri



( AYDIN ) AYDIN



- Efeler Belediyesi, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) iş birliği ile ‘Halk Oyunları Aydın Grup Yarışması’ düzenlendi.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Aydın, Denizli, İzmir, Çanakkale ve Manisa illerinden 31 ekip bin 100 sporcu ile katıldı.

Hafta sonu 2 gün boyunca süren yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan yarışmanın açılış konuşmasını Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan yaptı. Başkan Özakcan, “Spor; centilmenlik, dostluk ve kardeşlik demektir. Halk oyunlarımız, milli değerlerimiz, kültürümüzdür. Milli olarak kimliğimizi, kültürümüzü ve yapımızı temsil eden değerlerimizden olan halk oyunlarımıza ilgi duyan tüm değerli sporcularımızı medeni cesaretlerinden dolayı kutluyor, tebrik ediyorum” diye konuşarak tüm sporculara başarılar diledi. Başkan Özakcan’ın ardından konuşan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Ertunç, “Bu bir yarışma değil, şenlik değil diyelim. Her ne kadar yarışmacı kimliğimiz olsa da biz bu coğrafyanın çocukları ve birbirimizin kardeşiyiz. Bunu asla unutmamız gerekmektedir. Buraya kadar gelip yarışmaya katılma cesareti gösteren tüm kulüpler aslında bizim gönüllerimizin birincisi. Ama bu bir yarışma ve kazananın yanında kaybedeni de var. Bu yüzden kaybetmenin de kazanmak kadar normal bir şey olduğunu asla unutmamak gerekir” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından hakemlere teşekkür belgesi ve hediyeleri takdim edildi. Minikler Düzenlemesiz, Minikler Düzenlemeli, Yıldızlar Düzenlemesiz, Yıldızlar Düzenlemeli, Gençler Düzenlemeli, Gençler Düzenlemesiz, Büyükler Düzenlemeli ve Büyükler Düzenlemesiz Dalları olmak üzere toplamda 8 dalda ekipler birinci olmak için birbirleri ile yarıştı. Gerçekleşen yarışmaların ardından dereceye giren kulüplerin madalyaları ve kupaları protokol üyeleri tarafından verilirken, yarışmalarda kazanan takımların sevinçleri görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı.

