Ege denizinde can pazarı...Tekneleri batan göçmenler ölümle burun buruna geldi

-deniz ortasında bot içinde yakalanan kaçak göçmenler

-su alan teknede ki kaçakların sahil güvenlik ekiplerince yapılan kurtarma operasyonu



( MUĞLA )-Ege denizinde can pazarı yaşandı MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan göçmenlerin tekneleri deniz ortasında su alınca batma tehlikesi geçirdi. 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım isteyen 16 kaçak göçmen Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonla son anda kurtarıldı. Dün gece saatlerinde Yalıçiftlik açıklarında fiber tekne ile denize açılan göçmenlerin teknesi deniz açığında su almaya başladı.

Ölümle burun buruna gelen 9 Somali, 5 Filistin ve 2 Suriye uyruklu göçmenler 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 16 göçmeni tekneleri batmak üzereyken kurtardı. Güvenli bir şekilde bota alınan ve sağlık durumları iyi olan göçmenler adli işlemlerinin yapılması için Turgutreis limanına götürüldü. Filistin uyruklu olduğu öğrenilen H. A. (19) isimli göçmen kaçakçısının ise bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Öte yandan aynı gece yapılan operasyonla yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 20 kaçak göçmenin sahil güvenlik ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Bodrum bölgesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 36 düzensiz göçmen ve 1 düzensiz göçmen kaçakçısının yakalandığı ve işlemlerinin ardından güvenlik güçlerine teslim edildiği öğrenildi.

