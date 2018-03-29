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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ege Denizi'nden kaçak geçişler - İZMİR

Ege Denizi'nden kaçak geçişler - İZMİR

- Zanlıların Çeşme Adliyesi’ne getirilmesiEge Denizi'nden kaçak geçişler - Urla ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 43 yabancı uyruklu yakalandı, iki organizatör gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Urla ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 43 yabancı uyruklu yakalandı.Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamındaki istihbari çalışmalarda Kuşçular Mahallesi'nde bir grup yabancı uyruklunun yurt dışına çıkma hazırlığında olduğunu tespit etti.Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 34 yabancı uyruklu yakalandı. Araçta yaralı olduğu belirlenen bir yabancı uyrukluya da ilk müdahaleyi jandarma yaptı.Yabıncı uyruklular işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresine gönderildi. - Çeşme'de yabancı uyruklular ile iki göçmen kaçakçısı yakalandıHakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan işlem yapılmış H.K’nin Çeşme’de bir otomobilde görülmesi üzerine takibe alan polis, Çeşme Liman Kavşağı’nda tertibat aldı. Polis ekibini gören H.K. içinde 8'i Suriyeli biri Iraklı olan otomobili terkederek yaya olarak kaçmak istedi. H.K. ve ona yardım ettiği tespit edilen E.G. yakalandı.Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresine gönderilirken H.K. ve E.G. adliyeye sevk edildi.

İlk Müdahale Jandarma Yurt Dışı Kaçak Geçiş Göçmen Kaçakçılığı 

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