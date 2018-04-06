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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele - 11 yabancı uyruklu su alan tekneden kurtarıldı - MUĞLA Video

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele - 11 yabancı uyruklu su alan tekneden kurtarıldı - MUĞLA Video

- Sahil Güvenlik ekiplerinin bir tekneden kurtardıkları yabancı uyruklu kişileri kıyıya getirmesi - Yabancı uyruklu kişilerin Sahil Güvenlik botundan indirilmesi - Sağlık ekiplerinin yabancı uyruklu kişileri sağlık kontrolünden geçirmesi - Bir yabancı uyruklunun hastaneye sevk edilmesiEge Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara çarparak su almaya başlayan teknedeki 11 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları sırada kayalıklara çarparak su almaya başlayan teknedeki 11 yabancı uyruklu kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Bodrum açıklarındaki Karaada yakınlarında bir tekneden yardım ihbarı alması üzerine bölgeye hareket etti.Kayalıklara çarparak su aldığı belirlenen teknedeki yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bota alınan 11 kişi, 101 Nolu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Kurtarılan kaçaklardan bazıları, bölgede hazır bekleyen 112 acil sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Su alan tekne ise kıyıya çekildi.Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Hastane Kayalı Kaçak Sağlık Ekipleri Trol 

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