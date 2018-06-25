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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler - MUĞLA Haberi

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler - MUĞLA Haberi

- Gözaltına alının şüpheliden görüntü - Bottan görüntü - Bottan sığınmacıların alınmasıEge Denizi'nde yasa dışı geçişlerMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 15 Suriyeli sığınmacı yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye Körfezi Şahinburnu mevkisinde hareket halindeki botta bulunan grubu fark etti.Ekipler tarafından durdurulan botta 5'i çocuk 15 Suriyeli sığınmacı yakalandı. Botu kullanan G.B. gözaltına alındı.Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen sığınmacıların, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.Olayda kullanılan bota el konulduğu öğrenildi.

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