Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler - İZMİR

- Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin lastik şişme botu durdurması - Yakalanan göçmenleri kurtarılması - İzmir 'in Dikili ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 161 kişi yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışana yabancı uyruklu 161 kişi yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında Mobil Radarı tarafından tespit edilen iki lastik botu durdurdu. Botlarda bulunan 109 yabancı uyruklu yakalanarak karaya getirildi. Ekipler, Seferihisar Sığacık Azmak açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.Ekipler, durdurdukları lastik bottaki Suriye uyruklu 52 kişiyi yakaladı.Çoğu Suriyeli 64'ü çocuk 161 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.