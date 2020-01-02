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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ege Denizi'nde 2019 yılında 60 bin 544 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde 2019 yılında 60 bin 544 düzensiz göçmen yakalandı

-Arşiv-

Akalan Adala 

-Sahil Güvenlik limandan ayrılış
-Gemi için detay görüntüler
-Düzensiz göçmenlerin yakalanması
-Detay görüntüler
-Düzensiz göçmenlerin limana indirilmesi

( BALIKESİR -ÖZEL)- 2019’da Ege’de düzensiz göçmen akını yaşandı BALIKESİR

- Ege Denizi’nde 2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 60 bin 544 düzensiz göçmen deniz üzerinde yakalandı. Çeşitli sebeplerle ülkelerinden yola çıkarak Türkiye üzerinden Avrupa özellikle de Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler Ege Denizi’ni tercih ediyor. 2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Ege Denizi üzerinde yapılan önleme ve kurtarma faaliyetlerinde bin 744 olayda 60 bin 544 kişi yakalandı ve kurtarıldı. Son bir yıl içinde düzensiz göçmen hareketlerinde Ege’nin soğuk sularında 34 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalarda 77 organizatör de yakalanarak adlî makamlara teslim edildi. 2018 yılında Ege Denizi’nde 25 bin 398 düzensiz göçmen yakalanırken, 2019’ın Aralık ayında ise 107 olayda 3 bin 765 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalanarak güvenli limanlara getirildi.
(EME-MŞ)
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