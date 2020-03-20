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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Ege'deki illerde sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AYDIN

Ege'deki illerde sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AYDIN

- Aydın 'daki alkışlı destekten detaylarİZMİR (AA) - İzmir, Aydın , Manisa, Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla destek verdi.Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine evlerinin balkonuna çıkanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca, sağlık çalışanlarını alkışladı.Karşıyaka'nın Mavişehir mahallesinde, etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Bazı mahalle sakinleri, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı. Aydın 'da da vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek oldu. Bazılarının düdük çaldıkları da duyuldu.Uşak, Manisa ve Denizli'de de yüzlerce vatandaş, sağlık çalışanlarını alkışladı.Dün başlayan alkışlı desteğin, yarın da yapılması planlanıyor.

Koronavirüs Sağlık Çalışanları Kışla 

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