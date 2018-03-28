Ege'de yasa dışı göçle mücadele - 100 yabancı uyruklu yakalandı - MUĞLA Haberi
- Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü binasından görüntü - Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden göçmenlerin çıkışı - Otobüse bindirilmeleriMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu 100 kişi yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığını tespit etti.Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 100 kişiyi yakaladı.İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalananlar, Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.