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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ege'de mahsur kalan 40 mülteci için operasyon

Ege'de mahsur kalan 40 mülteci için operasyon

MÜLTECİLER DETAY

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Mahsur Kaldı Mülteci Nani Harekete Geç Helikopter 


- Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 40 civarında göçmen Yumurta Adası'nda mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ege Denizi'nde operasyona başladı.
Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 civarındaki düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 40 civarında göçmen Ege Denizi'nde bulunan Yumurta Ada'da mahsur kaldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.
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