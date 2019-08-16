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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Ege’de düzensiz göçmen sayısı 22 bini geçti Haberi

Ege’de düzensiz göçmen sayısı 22 bini geçti Haberi

Arşiv görüntüler

( ÇANAKKALE -ÖZEL)- Sahil Güvenlik Ege’de kuş uçurtmuyor ÇANAKKALE

Akalan Nani Adala Akkale 


- Ege’de Yunanistan adalarına gitmek isteyen düzensiz göçmenler akın etmeye devam ediyor. Türk Sahil Güvenliği yaptığı çalışma ile adeta ölüm yolculuğuna çıkan düzensiz göçmenleri denizden kurtarıyor. 2019 yılını başında bu yana Ege Denizi'nde 22 bin 140 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Ege Denizi'nde 28 göçmen de hayatını kaybetti. Özellikle Balıkesir, Çanakkale ve İzmir bölgelerinde yoğun bir şekilde devam eden düzensiz göçmen akanına karış Sahil Güvenlik ekipleri, denizden, havadan ve karadan denetleme ve izleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çeşitli nedenler ile ülkelerinden ayrılan ve Yunanistan adaların gitmek isteyen on binlerce düzensiz göçmenler zaman zaman yaşadıkları kazalarda hayatlarını ortaya koyabiliyorlar. 2019 yılında kayıtlara geçen 655 düzensiz göç olayında 22 bin 140 düzensiz göçmen yakalandı. Ağustos ayının ilk yarısında ile 119 olayda 3 bin 854 düzensiz göçmen hayatları pahasına çıktıkları yolda yakalanarak güvenli limanlara ulaştırıldı. 2019 yılında yaşana düzensiz göç hareketleri sırasında yaşanan kazalarda 28 düzensiz göçmen hayatın kaybederken 32 organizatör de Sahil Güvenlik tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
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